VIDÉO - Covid-19 : les États-Unis face à une pénurie de… pères Noël

Recherche désespérément vieux monsieur à barbe blanche. À l’approche des fêtes, les États-Unis sont en crise : on n'y trouve presque plus de Père Noël. Paul Gagnon, qui incarne l’homme en rouge depuis douze ans, a ainsi obtenu du travail sans difficulté. Le parc d’attractions où il officiait d’habitude n’a pas fait appel à lui cette année. Qu’à cela ne tienne, un grand hôtel de Washington l’attendait déjà. "J’ai trouvé cette place en septembre. On venait à peine de me dire que ça ne marcherait pas en Floride que je signais déjà ici", témoigne-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

L’entreprise Hiresanta.com, spécialisée dans la location de figurants à barbe blanche pour les magasins ou les particuliers, a enregistré une hausse de la demande de 120% cette année, alors que le nombre de candidats disponibles a chuté. "On a déjà perdu 335 de nos pères Noël. Beaucoup sont morts du Covid et beaucoup d’autres ne souhaitent pas être en contact du public car ils sont à risque", affirme Mitch Allen, le patron.

Le manque est tel que les entreprises ne s’intéressent plus seulement au profil classique du père Noël avec un peu d’embonpoint et âgé. Elles vont chercher de nouveaux candidats, plus jeunes, plus divers et plus minces. Le métier est pourtant bien payé. Le monsieur en costume rouge gagne autour de 26 euros de l’heure, mais un papa Noël très ressemblant peut toucher jusqu’à 132 euros. Avis aux amateurs.