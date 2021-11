VIDÉO - Covid-19 : les images du premier jour de reconfinement général en Autriche

Une scène à laquelle on ne pensait plus assister... Face à la pression épidémique - qui s'accroît à nouveau dans le pays - un nouveau confinement a débuté ce lundi en Autriche. À l’approche des fêtes de fin d’année, la capitale a perdu de sa magie. Son marché de Noël, habituellement si apprécié, n’est plus qu’un alignement de cabanes sans vie. Les terrasses des cafés, des bars, des restaurants ont fermé, tout comme les commerces non-essentiels.

Chez les habitants, c’est un sentiment d’impuissance et d’échec qui domine. "Les gens ont commencé à déprimer et à se diviser. On nous avait promis que les vaccinés n’allaient pas être confinés et c’est pourtant bien ce qu’il s’est passé", se désole l'un d'eux, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C’est un vrai scandale de voir Vienne comme ça. C’est un scénario que l’on aurait pu éviter. On a eu des alertes depuis l’été", abonde une autre riveraine.