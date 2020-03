Covid-19 : les personnels soignants à bout de souffle

Dans la lutte contre le covid-19, voici quelques photos marquantes de la semaine. A l'hôpital Louis Pasteur de Colmar, au centre de la photo, on voit le visage d'un homme de profil, masque chirurgical sur la bouche, la tête penchée vers le sol et tenant son téléphone entre ses mains. Ce médecin profite de ses quelques minutes de pause assis sur un lit. En Italie, les obsèques sont à huis clos. On voit là, la photo d'un prêtre face à plusieurs cercueils dans l'église, s'apprêtant à une cérémonie funéraire sans personnes. Découvrez aussi la photo des Indiens en train de faire la queue devant un supermarché, chacun coincé dans un cercle tracé sur le sol. Enfin, un chien et sa maitresse exécutent ensemble une gymnastique au sol durant ce confinement.