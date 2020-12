Nouvelle souche du virus : Londres en quarantaine

La Grande-Bretagne se retrouve placée en quarantaine après la découverte d'un nouveau variant du coronavirus. Même s'il est toujours possible de s'y rendre, le port anglais de Douvres a fermé ce dimanche soir le trafic sortant. Côté aérien, dès samedi, les Pays-Bas savaient suspendu leurs vols en provenance de l'Angleterre, suivis par la Belgique et l'Italie ce dimanche matin. Pour l'Allemagne et la France, où la mesure concerne tous les déplacements de personnes, "y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire, en provenance du Royaume-Uni", c'est effectif depuis ce dimanche à minuit et pour 48H.

La nouvelle souche est "hors de contrôle", a reconnu dimanche le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, justifiant ainsi un reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre. Ce dimanche soir, gare du Nord, à Paris, c'était le soulagement pour les voyageurs ayant pu rejoindre à temps la capitale. Tandis que de l'autre côté de la Manche, ce reconfinement annoncé a fait souffler un vent d'incertitude. Ainsi, aux abords de la gare de Saint-Pancras, ils ont été nombreux, dès samedi soir, à faire le choix de partir quelques heures avant cette mise sous cloche. L'objectif étant de ne pas passer les fêtes loin des leurs.

Ce dimanche matin, la capitale britannique s'est réveillée comme figée dans le silence, et les habitants vont désormais devoir revoir leurs plans pour célébrer Noël. "On ne va plus pouvoir se réunir avec ma famille. Je serai seul avec ma femme et mes enfants. C'est vraiment triste pour mes parents qui ne profiteront pas de leurs petits-enfants", raconte ainsi un chauffeur de taxi. Quant au prestigieux magasin Harrod's, il est fermé jusqu'au 1er janvier au moins. Une décision très difficile pour ses 3.500 salariés qui sont au chômage technique. D'autant plus rude que Boris Johnson n'a pas précisé quand se terminera ce nouveau confinement.