50.000 spectateurs sans masque ou distanciation sociale : en Nouvelle-Zélande, le premier concert "comme avant"

CONCERT - 50.000 personnes ont pu assister ce samedi 24 avril à un concert à Auckland (Nouvelle-Zélande), pays relativement épargné par l'épidémie de Covid-19.

Comme un goût du monde "d'avant". Le plus grand concert de musique au monde s'est tenu ce samedi 24 avril à Auckland, en Nouvelle-Zélande. 50.000 spectateurs étaient en effet réunis, sans masque ni distanciation sociale, dans ce pays insulaire de cinq millions d'habitants relativement épargné par la pandémie de Covid-19. Dès mars 2020, le pays avait fermé ses frontières aux étrangers et n'a connu que 2.601 cas et 26 morts liés au virus, d'après le décompte de l'université américaine John Hopkins.

Les spectateurs ont pu profiter de la performance du groupe Six60. D'après The New Zeland Herald, le groupe originaire de Dunedin a joué pendant deux heures, au sein du plus grand stade de Nouvelle-Zélande, l'Eden Park, qui accueillait jusqu'à présent des compétitions sportives.

"Je suis chanceux d'être Néo-Zélandais. Il y a peu d'endroits dans le monde actuellement où 50.000 personnes peut se réunir sans risques et profiter d'un show incroyable", a tweeté l'un des spectateurs du concert, alors que la plupart des pays sont confrontés à une troisième vague de Covid-19.

Au total, depuis mars 2020, plus de 3,1 millions de personnes sont mortes d'une infection liée au Covid-19 et plus de 147 millions de cas ont été recensés dans le monde, selon le comptage quotidien de l'Agence France-Presse.

