Covid-19 - Nouvelles restrictions sanitaires : comment ça se passe chez nos voisins européens ?

MESURES - Réuni ce lundi en Conseil de défense sanitaire, le gouvernement pourrait opter pour de nouvelles restrictions, pour essayer de contenir les effets de la "cinquième vague". Les décisions prises par plusieurs de nos voisins pourraient être des pistes de réflexion. Tour d'horizon européen.

Alors que la "cinquième vague" de l'épidémie de Covid-19 commence à mettre sous tension le système hospitalier, le gouvernement réunit un Conseil de défense sanitaire qui pourrait déboucher sur de nouvelles restrictions. Confrontés au même phénomène, bien qu'à des degrés divers, la plupart de nos voisins européens ont dû également ajuster leurs politiques.

Couvre-feu, obligation vaccinale, restrictions pour les non-vaccinés, pourraient fournir autant d'hypothèses de travail sur la table du Conseil sanitaire. Le journal de 13H de TF1 (reportage en tête d'article) a effectué un petit tour d'horizon des mesures les plus saillantes décidées récemment par nos principaux voisins.

Belgique : vacances avancées et couvre-feu

En Belgique, les fermetures de classes se multiplient. Pour contrer la circulation du virus en milieu scolaire, le pays a choisi d'avancer les vacances scolaires de Noël d'une semaine, comme la France l'avait fait au printemps dernier. Les autorités belges resserrent aussi la vis sur les lieux publics, avec un couvre-feu des bars et restaurants dès 23h, et l'interdiction de tout évènement de plus de 200 personnes - en intérieur comme en extérieur.

Italie : vacciner les plus jeunes ?

En Italie aussi, les autorités veulent cibler les plus jeunes. Et pourquoi pas en ouvrant la vaccination aux cinq à onze ans. L'Agence italienne des médicaments a donné son feu vert à une vaccination des enfants de cinq à onze ans, mais comme en France, le gouvernement n'a pas encore tranché. En attendant une éventuelle mesure en ce sens, les restrictions se durcissent pour les non-vaccinés italiens, qui ne pourront désormais plus accéder aux bars et restaurants - même avec un test négatif.

Allemagne : les non-vaccinés dans le viseur

En Allemagne, les non-vaccinés représentent 30% de la population, et le gouvernement a décidé d'accentuer la pression sur eux, non sans critiques. Sans pass sanitaire, il est désormais théoriquement impossible de faire ses courses dans les magasins, d'accéder aux lieux de culture ou de culte, et même de boire un verre en terrasse. "C’est sûr, ça va être difficile", soupire un jeune Allemand non-vacciné rencontré par l'équipe de TF1, "mais qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, je vais me contenter de rester à la maison et d’aller au travail…" Par ailleurs, le pass sanitaire dans sa version allemande n'est accessible qu'aux seuls vaccinés et aux personnes guéries du Covid.

Royaume-Uni : la pression s'exerce sur les frontières

En Grande-Bretagne, le gouvernement de Boris Johnson veut tout faire pour éviter un retour à des restrictions qui paralyseraient à nouveau l'économie. Les principales mesures consistent à filtrer encore plus étroitement les frontières : un test négatif sera désormais demandé à tout entrant, vacciné ou non. Les passagers en provenance d'Afrique australe seront, quant à eux, soumis à une quarantaine obligatoire, pour éviter une submersion par le redouté variant Omicron.

De son côté, l'Autriche en est revenue à un confinement depuis la fin du mois de novembre, et envisage une vaccination obligatoire à partir de février 2022. Cette dernière idée fait d'ailleurs son chemin dans d'autres pays européens. Le Vatican l'applique déjà, la Nouvelle-Calédonie pourrait le faire dès décembre, et l'Allemagne l'envisage. La Grèce a opté pour une mesure intermédiaire, en rendant la vaccination obligatoire pour les plus de soixante ans, pour faire baisser la pression sur les services hospitaliers. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a réaffirmé que la vaccination obligatoire n'était "pas le choix de la France", tout en refusant de la tenir pour "impossible".

