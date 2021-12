VIDÉO - "On veut rentrer !" : des Français bloqués en Afrique du Sud à cause du variant Omicron racontent leur galère

Piégé par ces nouvelles mesures, un groupe de garagistes français est bloqué dans son hôtel depuis vendredi. Venus en voyage d’affaires, ces Français n'ont pas pu rentrer dans l'Hexagone. "Il y a du monde partout donc on évite de sortir de nos chambres", soulignent-ils dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "On veut travailler. On veut rentrer chez nous et profiter de nos enfants ! Ça devient très compliqué", se désolent-ils. "La situation est très dure", martèlent ces ressortissants français infortunés.