Covid-19 : où en est la situation aux États-Unis ?

Comme partout avant les vacances, c'est la course aux tests de dépistage du Covid, notamment à Miami (Floride). Sur plusieurs centaines de mètres, des Américains attendent patiemment dans leur voiture avant de se faire tester. Pareilles images et mêmes attentes à Brooklyn, un des quartiers de New York. "Tout cela me rappelle mars 2021. C'est un peu comme si on était revenu à la case départ", lance un passant.