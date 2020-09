Pourquoi l'Italie échappe-t-elle à la deuxième vague ?

Alors que la France a enregistré jeudi un nombre record de 16.096 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, et encore plus de 14.000 ce samedi, le nombre de contagions quotidiennes en Italie, qui réalise plus de 120.000 tests par jour (contre 180.000 en France), reste depuis des semaines sous la barre des 2.000.

Et beaucoup de ces mesures sont toujours appliquées. Le port du masque est encore obligatoire dans de nombreuses villes. Plus de 50.000 contrôles de police ont eu lieu cet été. "Ici, les gens portent le masque. La police y veille, c'est important", constate Benny Boas, un touriste new-yorkais.

Par ailleurs, le déconfinement a été très progressif. Les restaurants ont rouvert, mais avec des règles sanitaires très strictes. "On contrôle la température de tous les clients à leur arrivée. Ils doivent aussi se désinfecter les mains, et chaque client doit remplir un formulaire avec son nom et ses coordonnées pour être recontacté en cas de besoin", détaille ainsi Giacomo Rech, propriétaire de Green Tea, un restaurant de cuisine chinoise en plein centre de Rome.

Et ce traçage s'avère efficace. Plus des deux tiers des Italiens testés positifs ces dernières semaines étaient des cas contacts. De plus, les autorités sont très réactives. Les bars et discothèques ont été refermés début août, dès les premiers signes de reprise de l'épidémie. Tandis que l'état d'urgence a été prolongé jusqu'à fin octobre.