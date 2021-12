Covid-19 : que font nos voisins européens face à la reprise épidémique ?

À la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire, quelles sont les pistes pour endiguer la cinquième vague épidémique qui ne cesse de grossir ? Que font nos voisins européens en la matière ?

Et si l'une des solutions venait de nos voisins belges ? Les jauges sont de retour en Belgique, pas plus de 200 personnes par événement, notamment pour les salles de spectacle. Rien n'est tranché en France, mais les autorités pourraient en tout cas renforcer les contrôles, inciter au télétravail et imposer à nouveau le port du masque dans tous les lieux clos.

Deuxième piste : renforcer la vaccination avec l'arrivée de nouveaux centres, proposer plus de créneaux pour les doses de rappel et convaincre les réfractaires au vaccin afin d'éviter de durcir les règles pour non vaccinés. En Allemagne, sans pass sanitaire, impossible de rentrer dans les magasins, les salles de théâtre, les lieux de culte, les bars et les restaurants. Ces restrictions étaient déjà appliquées dans certains länder. Elles sont désormais valables partout dans le pays.

Faut-il aussi opter pour la vaccination des enfants, notamment les 5-11 ans ? La mesure est déjà prévue pour le mois prochain, alors sera-t-elle avancée ? En Italie, l'Agence nationale du médicament a donné son feu vert. Mais en France, l'État reste suspendu à l'avis de la Haute Autorité de santé encore indécise sur le sujet.

Enfin, pour cibler les plus jeunes, le gouvernement pourrait-il avancer les vacances scolaires ? La Belgique l'a fait face à la multiplication des fermetures de classes. Les élèves de primaire et de maternelle seront en congé une semaine plus tôt, non plus le 27, mais dès le 18 décembre. La France l'avait fait au printemps, mais cette fois pour Noël, la proposition fait débat.

