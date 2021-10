Covid-19 : record de décès en Russie

Dans un hôpital de Samara, à 1 000 km à l'est de Moscou, on ne sait plus où mettre les malades. C'est une situation qui se répète un peu partout dans le pays. Les services de santé sont débordés. "Nous avons décidé de réquisitionner toutes les livraisons d'oxygène prévues pour l'industrie afin de garder des réserves pour les hôpitaux", affirme Armen Benyan, ministre de la Santé.

Officiellement, la Russie annonce 1 000 décès par jour et plus de 33 000 contaminations quotidiennes. Une troisième vague entamée en juin dernier dans ce pays qui n'a rien imposé ou presque et a préféré préserver l'économie que de mettre en place un confinement et une couverture vaccinale efficace.