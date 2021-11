VIDÉO - Reprise des vols vers les États-Unis : les passagers du premier Paris-New York savourent

Ils n'ont pas hésité une seconde : ces voyageurs rencontrés par TF1 ce lundi matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont acheté leur billet pour le premier vol à destination de New York. Et pour cause, la plupart n'ont pas vu leurs proches depuis près de deux ans. "Dès qu’on a appris que les États-Unis allaient rouvrir leurs frontières, on a sauté sur l’occasion", témoigne un jeune homme qui part rejoindre sa petite amie. "Je n’ai qu’une envie, c’est de me fondre dans ses bras", lâche de son côté une mère séparée de sa fille depuis des mois. Une autre voyageuse dont la fille et le mari sont partis s'installer à New York en mars dernier est sur la même ligne : "Là on a besoin de toucher, on a besoin de sentir, on a besoin de vivre".