Covid-19 : restrictions sanitaires renforcées pour les fêtes en Italie

Dans le plus grand hôpital de Milan, au cœur de l'unité Covid, le service est sur le qui-vive. Le nombre de contaminations liées au coronavirus reste élevé en Italie, près de 13 000 encore ce mercredi. Et déjà, les médecins craignent une troisième vague. "Si les gens relâchent l'attention, l'épidémie peut redémarrer très, très vite. Le risque, c'est qu'une troisième vague arrive et submerge les hôpitaux. Alors que nous sommes occupés par la seconde vague...", souligne Paulo Tarsia, chef de service de pneumologie à l'hôpital Niguarda de Milan.

En attendant cette campagne de vaccination, le gouvernement italien veut limiter au maximum les nouvelles contaminations. Alors, la messe de minuit sera avancée à 20h. Et entre le 21 décembre et le 6 janvier, il est interdit de quitter sa région. Des millions d'Italiens se préparent à sacrifier leurs fêtes. Pour le jour de Noël et pour le réveillon, les restrictions seront encore plus drastiques avec une interdiction de quitter sa commune.