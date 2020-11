Covid-19 : revirement de stratégie en Suède ?

Un changement de cap s'est produit au royaume du non-confinement. Ce mercredi, les plus importantes universités de Suède ont fermé leurs amphithéâtres. Les jeunes Français en Erasmus dans le pays découvrent ainsi la vie étudiante entre quatre murs. Les étudiants n'ont plus le droit d'être plus de quinze personnes dans les salles. Les autres doivent donc suivre les cours en ligne. Alors, la stratégie suédoise serait-elle en train de vaciller ?



Avec un doublement du nombre de nouveaux cas de Covid-19 en une semaine, les autorités suédoises changent ton et imposent des restrictions inédites. Depuis ce mercredi, les restaurateurs ne peuvent plus accepter des groupes de plus de huit personnes. Et les citoyens ont apparemment changé d'habitude car les restaurants ont 35% de clients en moins. Par ailleurs, le gouvernement continue aussi de miser sur le civisme de la population et leur demande de limiter les déplacements.



La Suède compte aujourd'hui 6 000 morts du Covid-19. Rapporté au nombre d'habitants, ce chiffre est l'équivalent du taux de mortalité en France. Cependant, la deuxième vague épidémique commence à peine dans le pays. Bien que les autorités suédoises ne recommandent toujours pas le port du masque, elles se disent prêtes à affronter sereinement la crise sanitaire.