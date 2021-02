Robots, drones… L’impressionnant arsenal technologique de la Chine face au Covid

Durement touché il y a un an durant la première vague de Covid-19, la Chine a, depuis le début de l’épidémie, recensé officiellement plus de 89.000 cas positifs pour 4636 décès. Pour juguler la progression du virus, les autorités locales ont pris des dispositions strictes et ont notamment recours de plus en plus à la technologie de pointe. Ainsi, les contrôles de températures sont exigés partout et des robots désinfectants circulent régulièrement dans les rues pour éliminer toute trace du virus.

Dans une centaine d’hôpitaux chinois, la start-up CloudMinds a distribué près de 8000 robots humanoïdes répondant au nom de Ginger permettant de divertir des médecins éreintés mais aussi de faire le lien entre les professionnels de santé et les patients. "Dans les hôpitaux, les patients sont en quarantaine. Grâce au robot, les médecins n’ont plus besoin d’aller les voir. Avec un système d’interphone vidéo, ils peuvent voir les patients, leur parler à travers le robot et établir un diagnostic à distance", explique le fondateur de la start-up Bill Huang au micro de TF1.