Royaume-Uni, Allemagne, Espagne... Comment nos voisins se déconfinent

Alors que plus de la moitié des Britanniques a reçu au moins une première injection anti-Covid (soit 35 des 66,6 millions d'habitants), le Premier ministre Boris Johnson a confirmé ce lundi la poursuite de l'assouplissement de restrictions sanitaires. Cette troisième étape du déconfinement prendra effet le 17 mai. À cette date, la population pourra se retrouver dans des endroits clos dans une limite de six personnes et se serrer dans les bras "même si certains le faisaient déjà", plaisante une londonienne dans le reportage de TF1 en tête d'article. "J'ai hâte de pouvoir faire un câlin à ma grand-mère", lance un autre.

Les Britanniques pourront également se rencontrer dans les pubs et les restaurants, à nouveau autorisés à servir les clients en intérieur. Les réouvertures concerneront aussi musées, stades et cinémas dans des capacités limitées. Du côté des voyages, les règles seront allégées avec la suspension de la quarantaine pour les personnes arrivant de 12 pays, dont Israël et le Portugal.