Covid-19 : un aperçu des nouvelles restrictions dans le monde

Même sentiment d'un retour en arrière aux Pays-Bas. À la Haie, depuis le nouveau confinement instauré il y a une semaine, il n'y a plus personne dans les rues commerçantes. "On sort se promener, on voit des gens, mais de loin seulement" ; "Nous ne pourrons pas nous retrouver en famille. C'est au maximum quatre personnes. J'espère que l'an prochain, il n'y aura plus de confinement et de pandémie et qu'on pourra célébrer Noël avec tout le monde", confient des habitants.