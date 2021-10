Covid-19 : une semaine chômée en Russie pour freiner la flambée épidémique

Ces images rappellent de mauvais souvenirs. Depuis jeudi, Moscou vit au ralenti. Restaurants, écoles, commerces non-essentiels sont fermés pour onze jours. Face à la flambée de l'épidémie, la Russie tente plusieurs mesures plus ou moins strictes. A l'échelle nationale, une semaine non travaillée mais payée a été décrétée. Ici à Moscou, les plus de 60 ans non vaccinés sont désormais confinés.