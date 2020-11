Une ville entière dépistée, le test géant de Liverpool

Le gouvernement britannique, qui déplore 48.000 morts du Covid-19, a lancé vendredi un nouveau programme de dépistage massif et rapide à Liverpool, ville du nord de l'Angleterre durement touchée par le rebond de l’épidémie, alors que d’importantes restrictions étaient déjà en place depuis mi-octobre dans la ville et qu’un deuxième confinement d’un mois a débuté en Angleterre jeudi.

Ce dispositif inédit est mis en place pour les dix prochains jours, et une cinquantaine de centres au total pourraient ouvrir pour mener à bien ce dépistage massif. Pour Matthew Ashton, directeur de la santé publique pour Liverpool, ces tests devraient donner des résultats rapides : "Ici, les gens viennent et se testent eux-mêmes avec une nouvelle méthode, les tests antigéniques, rapides. Avec un prélèvement dans la bouche et le nez, on peut avoir des résultats en 20 à 30 minutes."

Pour les habitants, c’est une bonne nouvelle et un espoir pour enrayer l’épidémie. "J’ai 83 ans et beaucoup de petits-enfants. En plus, ma fille et son mari ont eu le Covid", explique au micro de TF1 une habitante venue se faire tester. "J’espère que tout le monde va venir se faire tester, c’est la seule façon d’éradiquer le virus", martèle une autre Liverpuldienne. "C’est essentiel de se faire tous tester pour que Liverpool s’en sorte et qu’on puisse, je l’espère, profiter de Noël", souhaite une riveraine également venue se faire dépister.