Vacances prolongées et cours en ligne : la Belgique serre la vis sur l'école

Ainsi, tandis que les autorités de la Belgique francophone ont prévenu dimanche soir collèges et lycées qu'ils devraient organiser les cours en ligne à compter de mercredi pour trois jours - une mesure qui concerne 360.000 élèves - , les vacances scolaires qui débutent vendredi soir ont été prolongées de deux jours, jusqu'au 11 novembre inclus. Cette prolongation avait été décidée il y a dix jours côté francophone et dimanche soir, l'enseignement néerlandophone a décidé de s'aligner. Les autorités espèrent que ces trois jours supplémentaires permettront de freiner la propagation du virus, alors que de nombreuses classes ont dû fermer notamment en raison de l'absence d'enseignants malades.

"Nous sommes en pénurie d’enseignants et nous avons justement des classes fermées pour cause de Covid-19, avec des enseignants qui sont malades et en quarantaine. Certaines écoles peuvent trouver cela très juste", explique Marjorie Harmegnies, directrice de l’école Saint-Joseph à Mons, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Rien que dans cette ville, on compte 23% de professeurs absents à cause du Covid-19.

A Mons, le fait d’accorder deux jours de vacances supplémentaires reçoit un accueil mitigé, les riverains considérant cette mesure comme non suffisante, certains allant juqu'à lui préférer un reconfinement afin d’avoir une fin d’année plus sereine.