Vaccin Pfizer : de premières injections "dans moins de 24 heures" aux États-Unis

Et de six. Après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l’Arabie saoudite et le Mexique, les États-Unis ont donné leur feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19. Et Donald Trump n'est pas étranger à cette accélération. Vendredi matin, il avait affiché son impatience vis-à-vis de l'Agence américaine des médicaments (FDA). "Sortez le fichu vaccin MAINTENANT", avait tweeté le dirigeant américain, qui a axé toute sa réponse à la pandémie sur le développement ultra-rapide d'un vaccin.

Jamais la FDA n'avait donné son feu vert à un nouveau vaccin aussi rapidement, seulement trois semaines après le dépôt par les fabricants de leur demande d'autorisation. Par ailleurs, c'est le premier vaccin autorisé aux États-Unis moins de huit mois après la première injection chez un volontaire dans le cadre des essais cliniques. Dans l'immédiat, environ trois millions de doses seront expédiées par Pfizer directement aux hôpitaux, pharmacies et sites désignés par chacun des États et quelques grandes villes. Le gouvernement fédéral a décidé de réserver trois autres millions de doses disponibles pour les envoyer trois semaines plus tard, lorsque le rappel du vaccin doit être injecté.

"Les gouverneurs décident où les vaccins doivent aller dans leurs Etats et qui les recevra en premier", a déclaré Donald Trump. "Nous voulons que nos citoyens plus âgés, les soignants et les premiers secours soient les premiers." Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) avaient recommandé que les pensionnaires des maisons de retraite (3 millions de personnes) et les professionnels du secteur de la santé (21 millions) soient prioritaires. La plupart des Etats devraient adhérer à ces recommandations.