Le confinement local est-il efficace pour contenir l'épidémie ?

Pour Alessio d'Amato, épidémiologiste et responsable sanitaire de la région du Latium (Italie centrale), ces mesures de restrictions locales portent leurs fruits : "On a des chiffres stables. On a même constaté une légère baisse. L'indice de contagion diminue. Mais on reste préoccupé par les variants du virus", explique-t-il.

Mais selon l'épidémiologiste Catherine Hill, un reconfinement local n'est efficace qu'à travers une seule stratégie : "On confine les endroits où il y a du virus, on teste tout le monde. On isole les gens contagieux et ensuite le virus ne circule plus", détaille-t-elle.

La France a déjà connu des reconfinements locaux en Outre-mer. Cela a d'abord été le cas en Guyane après un pic de l'épidémie en septembre. Mayotte est également reconfinée depuis le 5 février pour lutter contre l'apparition de variants britanniques et sud-africains. Ces derniers jours, d'autres pays ont opté pour un reconfinement local comme Melbourne en Australie ou Auckland en Nouvelle-Zélande.