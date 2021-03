Plus de 60% de la population vaccinée en Israël : comment se passe le retour à la "vie d'avant"

L'État hébreu semble donc avoir réussi là où tant d'autres patinent et est devenu le champion du monde de la vaccination. Les doses sont injectées à chaque coin de rue, notamment grâce à des camionnettes mobiles qui sillonnent la ville. Il suffit de prendre un numéro, d'attendre d'être appelé et après quelques questions simples - numéro de sécurité sociale, ou encore terrain allergique - qui ne prennent pas plus de 30 secondes, le tour est joué.

Une semaine après, chaque vacciné reçoit une attestation qui lui permet d'accéder à des lieux clos pour des activités interdites jusque-là. Pour pénétrer dans une salle de sport, il faut ainsi montrer son certificat vaccinal accompagné d'une pièce d'identité. Et pour les clients habituels, vaccinés depuis le mois de janvier, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de présenter son passeport vert - une application du ministère de la Santé à télécharger sur son smartphone. Il ne reste plus qu'à transpirer entre habitués sans crainte d'être contaminés. "Je me sens en sécurité", avance d'ailleurs l'un d'eux.

A Tel-Aviv, l'autre reprise très attendue était celle de la vie culturelle. Les chanteurs recommencent à enregistrer des titres en studio, et les musiciens peuvent à nouveau se voir en chair et en os, ce qu'ils n'avaient pas pu faire depuis un an. Tandis que sur la plage, les concerts improvisés réunissent quelques dizaines de personnes. Même la police ne vient plus disperser ces rassemblements spontanés où presque plus personne ne porte le masque, alors qu'il est, en théorie, encore obligatoire. Mais avec un taux de contamination au plus bas, cette restriction devrait être levée dans les prochains jours.

Un retour à la vie si rapide qu'il a pris certains de court. Noam, manager d'un resto-bar branché de Tel-Aviv passe ses matinées à refuser des réservations. "On est booké, une semaine, dix jours à l'avance", raconte-t-il. Car dès que la nuit tombe, son restaurant est pris d'assaut et il n'a pas assez de bras pour faire face à l'affluence. Comme dans tous les restaurants de la ville, les clients sont de retour mais pas tous les employés. "Nos équipes ce sont principalement des jeunes qui étaient à l'université, mais comme elles ont fermé, ils n'ont plus de moyens pour vivre et sont retournés chez leurs parents. Donc ils ne sont plus en ville et ne peuvent plus venir travailler. On a perdu une partie de notre force de travail", explique Noam qui espère que cela ne va pas durer, afin de retrouver son chiffre d'affaires d'avant la pandémie.