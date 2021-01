VIDEO - Covid : Israël, premier pays à fermer son espace aérien

C'est le premier pays à le faire... Fermer son espace aérien pour tenter de freiner la progression de la contagion, et se donner du temps pour vacciner. Après une semaine record en termes d'infections , dont 40% par des variants du coronavirus, le couperet est tombé : tous les vols internationaux de passagers de et vers Israël sont suspendus pour une semaine au moins. Seules quelques rares exceptions "humanitaires" sont admises : les soins programmés à l'étranger, le "travail essentiel ne pouvant être effectué à distance", les déménagements ou dles funérailles familiales. Les liaisons cargos, elles ne sont pas concernées et le survol du pays reste autorisé.

Le pays compte vacciner 1 million de personnes supplémentaires pendant la fermeture de ses aéroports, pour tenter de contrer cette course contre "les"virus . Et depuis hier la vaccination s'est élargie aux jeunes et 300 000 d'entre eux auraient reçu leur première injection. Au total, quelques 2,5 millions d'Israéliens ont été vaccinés sur une population de 9 millions, ce qui place d'ailleurs le pays en tête dans la course à la vaccination. Mais la guerre contre la pandémie est loin d'être gagnée.

Selon les derniers chiffres officiels du ministère de santé : 4868 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés dimanche en 24h sur 54.109 tests de dépistage , soit un taux de contamination de 9.3%. Israel a recensé 70.836 cas actifs de la maladie dont 1140 patients dans un état grave. A ce jour, 4

.419 Israéliens sont décédés des suites de la maladie