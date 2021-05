Covid : l'Europe reprend peu à peu une vie normale

En Espagne, la Costa del Sol et sa plage de Fuengirola reçoivent du monde. Des maillots de bain, des voisins de plage, parasols et transats ont repris la transhumance vers l'écume des bords de mer. "On dirait que les choses reviennent peu à peu à la normale. Mais on reste quand même prudent face aux ravages causés par le virus", lance une Espagnole. Le couvre-feu est repoussé à 22 heures dans les villes espagnoles. Certes, la liberté revient mais sur la pointe des pieds.