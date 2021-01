VIDÉO - Crash en Indonésie : la boite noire remontée pourrait révéler les causes de l'accident

Depuis l’accident, près de 3600 personnes, des militaires et des sauveteurs travaillent pour que le maximum soit fait pour récupérer les restes des 62 passagers et membres de l'équipage, tous Indonésiens, et les débris de l’appareil. Une flotte de dizaines de bateaux, des hélicoptères et des plongeurs sont au travail, au-dessus d’une zone pleine de débris flottants. Plusieurs sacs ont été remplis de restes humains recueillis en mer. Leur identification, grâce à l’ADN demandé aux proches des disparus, est en cours. Peu à peu, les histoires personnelles des passagers se font connaître, et chacun laisse des proches en état de choc.

L'une des boîtes noires, l'enregistreur de vol, a pu être remontée par des plongeurs ce mardi. Il faudra plusieurs jours pour qu’elle puisse livrer des éléments qui pourraient expliquer les raisons de l’accident. L’autre boite noire, manquante, contient les enregistrements des conversations de l’équipage. L’avion qui a connu cette catastrophe est un Boeing classique qui ne serait pas concerné par les problèmes techniques affectant certains modèles du constructeur américain. L’enquête devrait être longue de plusieurs mois.