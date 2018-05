Crash d'avion à Cuba : 107 morts, trois survivants hospitalisés "dans un état critique"

"Un regrettable accident aérien est survenu. Les nouvelles ne sont pas encourageantes, il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes", a déclaré Miguel Diaz-Canel à plusieurs journaliste à proximité du site de l'accident. Un employé de l'hôpital a indiqué qu'une quatrième victime avait été admise mais qu'elle était décédée en raison d'importantes brûlures et contusions. Des dizaines d'ambulances et de camions de pompiers se sont rendus sur le site du crash, alors que l'avion n'était plus qu'un amas de ferraille, duquel s'élevait une épaisse colonne de fumée.