VIDÉO - Texas : les images spectaculaires du crash d'un avion avec 21 personnes à bord, toutes rescapées

Un avion transportant 21 personnes s'est écrasé mardi au décollage près de Houston, au Texas, tous les passagers et membres d'équipage parvenant à s'extraire de l'appareil avant que celui-ci ne prenne feu, ont rapporté les pompiers et les autorités locales. "Toutes les personnes à bord de l'avion, les 18 passagers et trois membres d'équipage, ont survécu", a affirmé le sergent Stephen Woodard, du département de sécurité publique du Texas, lors d'une conférence de presse.

Les passagers, qui se rendaient à un match de baseball, ont réussi à sortir eux-mêmes de l'appareil et les pompiers ont finalement réussi à éteindre le brasier, a rapporté Tim Gibson, directeur des services d'urgence locaux. "Ils étaient sonnés, très sonnés", a-t-il ajouté, soulignant que l'accident s'était terminé "de la meilleure façon possible". Le plus jeune des passagers était un enfant de 10 ans, ont précisé les autorités. Une enquête a été ouverte par la FAA et le Conseil national de la sécurité des transports américains.