VIDÉO - Boeing abattu en Iran : l'avion aurait été atteint par deux missiles

A en croire de nouvelles images vidéos publiées mardi par le New York Times, l'avion civil ukrainien abattu en Iran le 8 janvier dernier, aurait été atteint par deux missiles tirés depuis une base militaire près de Téhéran. Ces images, "vérifiées" par le média américain, tirées d'une caméra de vidéo-surveillance et filmées par un téléphone portable, montrent la trajectoire d'un objet brillant dans la nuit, puis une explosion dans le ciel après près de 20 secondes.

Dix secondes plus tard, un second objet lumineux est lancé du même endroit et dans la même direction, avant d'exploser dix secondes après. Une minute plus tard, une boule de feu apparaît brièvement en haut de l'écran. Dans la vidéo en question, le New York Times encadre ce qu'il présente comme les deux missiles tirés depuis la base militaire et comme le Boeing de la compagnie ukrainienne International Airlines.