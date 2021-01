VIDEO - Crash d'un Boeing 737 en Indonésie : les boîtes noires localisées, plus d'espoir de retrouver des survivants

Un avion de la compagnie Sriwijaya Air a disparu des radars samedi vers 9h40, quelques minutes après son envol. Ce dimanche, l'hypothèse du crash ne fait plus aucun doute. Les deux boîtes noires de l'appareil ont en effet été repérées en mer de Java. Le Boeing 737-500 avait disparu des radars quelques minutes après son décollage depuis la capitale Jakarta. Il transportait 62 personnes, dont 12 membres d'équipage, et opérait un vol intérieur reliant Jakarta à Pontianak, sur l'île de Bornéo. Parmi les passagers, les autorités décomptent sept enfants et trois bébés.

Aucun détail n'a été donné à ce stade sur les causes possibles de l'accident par les autorités. "Le mauvais temps, une erreur de pilotage ou des problèmes techniques, ont pu être des facteurs dans cet accident, a estimé Gerry Soejatman, un analyste de l'aviation basé à Jakarta. "Mais il est encore trop tôt pour conclure quoi que ce soit". "Quand on aura retrouvé la boîte noire, on pourra commencer à assembler le puzzle."

Ce matin nous avons reçu deux sacs, l'un avec des objets appartenant aux passagers et l'autre avec des morceaux de corps", a indiqué le porte-parole de la police Yusri Yunus. La police "travaille sur les identifications", a-t-il précisé. Des premiers débris ont été ramenés au principal port de Jakarta, dont un pneu d'avion et un pantalon rose d'enfant. "Nous avons trouvé des câbles, un morceau de jean et des morceaux de métal", déclarait déjà samedi un responsable de la sécurité à CNNIndonesia. Des centaines de membres des services de secours, de la marine, 10 navires de guerre, des hélicoptères et des plongeurs participent en mer aux recherches. Sur au moins trois sites, des plongeurs ont placé des bouées orange et des sonars sont utilisés pour localiser le fuselage.