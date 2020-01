Crash d'un Boeing ukrainien en Iran : des vidéos troublantes en cours d'analyse

Les images des restes de l'appareil et les vidéos amateurs ne semblent laisser aucun doute aux spécialistes. L'avion ukrainien ne semble pas avoir eu de problème technique, mais aurait été touché volontairement ou non par la défense anti-aérienne iranienne. Mais Téhéran affirme ce soir que c'est un problème technique qui serait à l'origine du crash, et invite même les pays concernés à s'associer à l'enquête.



