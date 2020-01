Crash du Boeing ukrainien : l'Iran face à la colère des protestataires et aux critiques internationales

LE WE 13h

À Téhéran, des centaines de personnes se sont rassemblées hier soir pour rendre hommage aux 176 victimes du Boeing ukrainien, abattu mercredi par les militaires de la défense antiaérienne. Mais le rassemblement tourne à la manifestation anti-régime. Venu participer à la veillée, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Iran a été brièvement arrêté. De son côté, Donald Trump a salué le courage du peuple et a mis en garde les dirigeants iraniens.



