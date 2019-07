VIDEO - Crise à Hong Kong : le contexte pour comprendre ce qu'il s'y passe

C'est la volonté des autorités de modifier la loi sur les extraditions qui a mis le feu aux poudres. Cette ordonnance sur les délinquants en fuite, permettraient le transfert de personnes se trouvant à Hong Kong vers la Chine continentale. "Dans la pratique, quiconque directement ou indirectement lié à une activité jugée criminelle par la Chine (journalistes, ONG, travailleurs sociaux, hommes d’affaires, prêtres ou pasteurs), vivant ou de passage à Hong Kong, pourra être arrêtée, extradée et jugée en Chine", explique La Croix.





La décision a aussitôt été contestée par l'opposition et les juristes, qui craignent un renforcement du contrôle de Pékin. En mars, les autorités réduisent la liste des motifs d'extradition… mais il est trop tard pour la population. Fin avril, plusieurs dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues. Ils sont plus d’un million le 9 juin. C'est la plus grande manifestation depuis la rétrocession, mais cela n’effraie guère le pouvoir. La cheffe du gouvernement local, Carrie Lam, réaffirme le lendemain que le Conseil législatif examinera le texte comme prévu. Le 12 juin, la situation dérape : de violents affrontements ont lieu entre la police et des manifestants, faisant 79 blessés et un mort. Les autorités décident de reporter "à une date ultérieure", puis finalement de le suspendre.