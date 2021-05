Crise au Proche-Orient : la coexistence de deux États est-elle la solution ?

Pour répondre à cette question, le grand reporter et chef du service étranger de TF1, Michel Scott, nous invite à avoir en tête les dimensions. En effet, Israël et les territoires palestiniens, c'est tout petit, c'est trois départements français en superficie pas plus, explique-t-il. C'est donc un tout petit territoire avec d'une part la Cisjordanie pour ce qui est des Palestiniens et Gaza de l'autre côté, c'est l'autre partie du territoire palestinien.

En Cisjordanie, les Palestiniens subissent une menace depuis 20 ans avec la multiplication des colonies israéliennes qui grignotent peu à peu ce territoire. Plus il y en a, plus ça rend moins viable la création d'un état palestinien, indique Michel Scott.

Jérusalem serait le point de blocage le plus important pour cette solution à deux États, poursuit notre journaliste. Les Israéliens en ont fait leur capitale, une et indivisible. Mais les Palestiniens veulent aussi y créer leur capitale dans l'Est de la ville, là où se trouve le lieu le plus symbolique ce qu'ils appellent l'esplanade des Mosquées que les Juifs appellent le Mont du Temple, c'est le troisième lieu saint de l'islam, littéralement superposé sur le premier lieu saint du judaïsme. Et ne serait-ce que sur ces questions-là, personne ne veut lâcher, conclut notre grand reporter.