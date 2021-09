Crise des sous-marins : comment en est-on arrivé là ?

Ce n'est pas une réconciliation mais une clarification. De cet entretien téléphonique ce mercredi après-midi, aucune photo officielle n'a été diffusée. Mais un communiqué a été envoyé par l'Élysée et ses mots "Emmanuel Macron et Joe Biden sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter cette situation". En clair, il aurait fallu se parler et bien s'expliquer bien plus tôt.