Crise des sous-marins : la France peut-elle se fâcher avec les États-Unis ?

La décision de Canberra d'annuler ce contrat d'achat de 56 milliards d'euros pour la fourniture à l'Australie de 12 sous-marins à propulsion diesel-électrique, au profit de sous-marins américains à propulsion nucléaire, a suscité l'indignation de Paris. Le président français Emmanuel Macron a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. S'il est resté en retrait, il a laissé s'exprimer sa colère par la voix de son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. “Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu une rupture majeure de confiance. Il y a eu mépris, donc ça ne va pas entre nous”, a déclaré Jean-Yves Le Drian. De quoi se poser des questions sur l'avenir.

NON. Au Sahel par exemple, les drones américains survolent en permanence le désert. Il y a quelques jours, l'élimination du chef djihadiste Al-Sahraoui au Mali n'aurait pas été possible sans la surveillance américaine.“On a besoin de la logistique américaine, on a besoin d'une partie des transports américains", estime le géopolitologue Frédéric Encel. "Les Américains livrent aussi du kérogène à la France. Tout cela n'est pas négligeable. Il est bien évident que dans cette région-là, sans logistique américaine, les choses seraient beaucoup plus compliquées”.