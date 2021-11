Crise des sous-marins : le SMS de la discorde

Entre accusations de mensonges et révélation de messages privés, depuis deux jours, les passes d'armes entre Français et Australien sont d'une rare violence. La tension est montée d'un cran ce mardi. La presse australienne révèle un SMS privé envoyé par Emmanuel Macron au Premier ministre australien en septembre. C'était deux jours avant l'annonce de la rupture du contrat des sous-marins. "Dois-je m'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour nos ambitions communes sur les sous-marins ? ", écrivait Emmanuel Macron. Cette fuite déclenche une colère noire dans l'entourage du président français, "c'est une méthode inélégante qui prouve que l'on n'était pas au courant".

Pour les Australiens, au contraire, ce SMS est la preuve qu'Emmanuel Macron savait que le contrat lui échappait. Révéler ce message est une réplique aux accusations lancées par Emmanuel Macron dimanche soir au G20. "On doit respecter ses alliés et partenaires, et avec ce deal, ça n'a pas été le cas", lâche le président français. Un journaliste interpelle alors le chef de l'État sur l'attitude du Premier ministre australien, Scott Morrison : "pensez-vous qu'il vous a menti ? ". "Je ne le pense pas, je le sais", a répondu Emmanuel Macron. Une accusation ouverte de mensonge qui n'a vraiment pas plus à l'Australie. Mais cet après-midi, la France maintient ces accusations et espère toujours une réparation financière de l'Australie.