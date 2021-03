Des vols pour… nulle part : l’astuce des Sud-Coréens en mal de duty-free

Choi Chang-Am vient d’acheter un billet pour... nulle part : 2 heures de vol, une orgie de shopping et un retour illico à la case départ. "Je suis très excité. Le fait de prendre, j'arrive à peine à y croire", s'enthousiasme le jeune sud-coréen. La destination de ses rêves est en réalité la zone duty-free de l’aéroport de Séoul. À cause du manque de clients, les boutiques veulent en effet écouler leurs stocks et proposent des remises sur leurs produits, dont les prix sont déjà détaxés. Chacun peut acheter dans la limite de 500 euros, pour un billet d’avion dont le prix est lui fixé à 80 euros. Les clients effectuent leurs emplettes en ligne puis les récupèrent avant d'embarquer.

L'avion affrété par la compagnie Air Busanest plein, tout comme les valises des voyageurs. Après quelques dizaines de minutes de vol, l'avion quitte l’espace aérien sud-coréen pour pénétrer dans une zone internationale. Et c'est reparti pour une nouvelle frénésie d’achats. "Je prends ce vol pour me soulager du stress actuel à cause de la crise sanitaire. Cela fait du bien de faire un peu de shopping à petit prix", explique une passagère qui en est à son troisième vol. Parfum, cosmétiques, bijoux, maroquinerie… Tout est organisé pour pousser les passagers à dépenser. "Depuis que nous proposons ce service, les avions sont tous pleins. Ce n'est pas un vrai voyage, mais les gens peuvent revivre l'expérience d'un vol en avion tout en achetant des produits détaxés", explique une hôtesse. Pour occuper le temps, une tombola est même organisée par le personnel de bord.