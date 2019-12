Crise du logement en Californie : des milliers de salariés à la rue

Ils sont cuisiniers, profs ou salariés dans le privé et dorment à la rue. En Californie, cinquième puissance économique mondiale devant la France, depuis 2018, les tentes de SDF envahissent les centres des grandes villes et les camping-cars jonchent les abords des autoroutes. Des portraits saisissants au pays du capitalisme où le moindre accident de vie, perte d’emploi ou maladie ne pardonne pas.



