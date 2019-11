VIDÉO - Des dizaines de manifestants tués à l'abri des regards : pourquoi l'Iran est-il au bord du chaos ?

Une répression par le sang, loin des regards. Tirs à balles réelles, Internet coupé, gaz lacrymogène et canons à eau… Téhéran a employé ces derniers jours la manière forte pour tenter de réduire à néant la vague de contestation qui se répand à travers tout le pays. Le bilan serait lourd : plus d'une centaine de tués, des dizaines de blessés, selon Amnesty International.