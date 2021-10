VIDÉO - Israël : une épée de Croisé vieille de 900 ans retrouvée par un plongeur amateur

Lorsqu’il l’a remontée, l’épée était en partie recouverte de mollusques. Il a aussitôt alerté l’Autorité israélienne des antiquités (AIA), relate l’institution dans un communiqué diffusé lundi. L’objet doit être prochainement nettoyé et étudié avec minutie. Il a d’ores et déjà pu être authentifié par les spécialistes israéliens.

L'artefact serait vieux de 900 ans et pourrait avoir appartenu à un Croisé. Il daterait donc des années 1189-1192. "L’épée en fer se trouve dans un parfait état de conservation et constitue une belle et rare découverte", a indiqué dans ce communiqué un responsable de l'AIA, Nir Distelfeld. L’arme blanche était en effet protégée par une couche de sable, qui a permis sa conservation. "C'est fascinant de voir un tel objet, qui nous ramène 900 ans dans le temps, à une autre époque avec des chevaliers, des armures et des épées."