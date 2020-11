Cruard Reporter : Biden, la victoire à portée de main ?

Le candidat démocrate Joe Biden fait la course en tête dans les élections présidentielles amérciaines. Il a eu des victoires décisives du coté des États des grands lacs, notamment au Wisconsin. Les résultats ont été serrés et Donald Trump a même demandé le recomptage. Et au Michigan, Joe Biden a également gagné avec 16 grands électeurs. Mais il lui manque encore 17 grands électeurs qu'il pourra trouver dans l'Ouest du pays, dont l'Arizona et le Nevada. Beaucoup de bulletins doivent encore être dépouillés.



Ce jeudi 5 novembre 2020, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle de la bonne posture de Joe Biden dans les élections amérciaines. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 05/11/2020 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.