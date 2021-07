Crues en Allemagne : les habitants de Schleiden Gemünd sous le choc

Ce cabinet médical, méconnaissable, devait ouvrir le 1er août après de gros travaux. Tout est à refaire. "On doit céder les uns les autres. On n'a pas le choix. Schleiden Gemünd est un très beau village. Il est très joli pour les touristes. Et maintenant, tout a été emporté", déplore une sinistrée. L'eau retrouvera évidemment son débit, la rue principale sa propreté. La circulation a d'ailleurs été déjà rétablie. Mais le choc de la population, lui, va rester durablement. Avec ces interrogations : pourquoi n'y a-t-il pas eu d'alerte plus pressante à la mesure des ravages ?