VIDÉO - "Medicane" : la Sicile dans l’œil du cyclone

Venues du large, de puissances bourrasques s’abattent sans s’arrêter sur la presqu’île de Syracuse. La pluie a commencé à recouvrir certaines routes, empruntées notamment par les secours. Les rafales soufflent jusqu'à 100 km/h. Par précaution, les pompiers ont décidé de couper les arbres les plus fragiles afin d’éviter qu’ils ne bloquent les rues. "On enchaîne les opérations en ce moment. Il y a beaucoup de choses à faire. On fait notre travail du mieux qu’on peut", assure l’un d’eux.

En six heures, 120 millimètres de pluie sont tombés. La plupart des habitants se sont barricadés chez eux. "C’est la première fois que je vois quelque chose d’aussi impressionnant. Vraiment, je n’ai jamais vu ce genre de tempêtes", affirme un riverain. "Cet été, on a crevé de chaud. Il fallait s’attendre à ce qu’on rencontre d’autres problèmes", ajoute un autre.

À l’origine de ces pluies, un phénomène qui ne se produit en moyenne qu’une fois tous les deux ans. Les météorologues parlent d’ouragan méditerranéen. "Ce qui se passe aujourd’hui, c’est donc ce phénomène de dépression plus l’évaporation de l’air chaud de la mer. On rappelle quand même que c’est encore un peu la fin de l’été de ce côté-là, dans le sud de l’Italie, en Sicile. Donc ça donne une évaporation plus importante, une condensation importante et donc des phénomènes beaucoup plus violents qui ont lieu en ce moment", explique notre spécialiste Tatiana Silva dans le reportage de TF1 en tête de cet article.