VIDÉO - Cyclone Fani en Inde : l'effrayante chute d'une grue sur des immeubles

En prévision, les autorités locales ont fait évacuer plus d'un million de personnes, craignant une montée des eaux pouvant atteindre jusqu'à un mètre et demi. Vendredi en fin d'après-midi, un bilan provisoire faisait état de 3 morts. L'eau, l'électricité et les communications sont coupées dans de nombreuses localités de la région.





La tempête pourrait être la plus forte à toucher cette région du monde depuis 20 ans. En 1999, environ 10.000 personnes avaient été tuées par un cyclone. Après avoir touché la côte Est, Fani doit se diriger vers le nord, et pourrait atteindre Calcutta samedi. Il devrait toucher des régions habitées par plusieurs dizaines de millions de personnes. Les vents et les précipitations ont déjà atteint la ville de Puri, célèbre pour abriter le temple de Shree Jagannath, l'un des plus sacrés de l'hindouisme.