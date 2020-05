Daklha, le paradis marocain du kitesurf

Lagune turquoise, plages sauvages à perte de vue… Daklha est la nouvelle destination des touristes européens au sud du Maroc : 100 000 visiteurs l’an dernier, quatre fois plus qu’il y a dix ans. Une poignée de pionniers français a tout quitté pour s’installer et ouvrir hôtels et restaurants dans cet ancien village de pêcheurs, devenu repère de kitesurfeurs. Des amateurs d’une nature à l'état brut, coincée entre Océan Atlantique et désert du Sahara.



