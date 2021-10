VIDÉO - Dans ce gratte-ciel de Manhattan, vous "flottez dans les airs "

L’artiste Kenzo DIGITAl a mis en place "Air", une expérience multi-sensorielle organisée aux quatre derniers étages du One Vanderbilt Tower, un des plus hauts gratte-ciels de Big Apple achevé en 2020. Pour 39 dollars (33,5 euros) en journée, des ascenseurs de verre amènent les touristes jusqu’à la plateforme en seulement 42 secondes ! Ascension sensorielle assurée... Là, "un halo de silhouettes et de gratte-ciels" accueille les visiteurs, qui une fois le focus terminé, bénéficient des vues époustouflantes sur l'île new-yorkaise bordée par l'East River et l'Hudson. À en perdre la notion de perspective…