Dans les pas d’un chasseur d’alligators en Floride

Les alligators prolifèrent en Floride. Alors, quand les habitants de cet État du Sud-Est des États-Unis tombent nez à nez avec ces reptiles, ils appellent aussitôt des chasseurs à la rescousse. Nos reporters ont suivi l'un d'entre eux dans sa tournée.

On l'appelle "Captain Phil", sudiste et fier de l'être, au cœur de la Floride. Vous ne verrez jamais son job en France, entre chasseur et enquêteur : SOS alligators. Notre équipe s'attend à voir un alligator format Godzilla lors de cette première intervention, mais à la place, c'est une taille miniature. Pas de gros danger, mais la mère de famille est quand même soulagée. Près de 7 000 appels d'urgence de ce genre sont passés en Floride chaque année.

Toute l'info sur Le 20h

Dans cet État, ils font souvent la Une. Vous n'avez pas du tout envie de tomber sur les adultes. La Floride prend souvent des airs de Jurassic Park. Cet alligator géant par exemple a été filmé sur un terrain de golf. Il fait plus de trois mètres d'envergure. Ils s'invitent dans les parcs, les maisons, les piscines, et même les égouts. Des trappeurs spécialisés sillonnent les villes pour capturer vivant ces visiteurs encombrants. Au total, la Floride compte plus d'1,3 million d'alligators sur son sol.

Le Captain Phil est déjà sur une autre mission. Le nez à fleur d'eau, c'est un vieil alligator. Un malin qui ne se laisse pas attraper facilement. Les plus gros alligators sont tués, et les trappeurs ont le droit de garder les peaux. Rassurez-vous, le petit alligator capturé au début de ce reportage a regagné sa liberté loin des hommes. On s'en est assuré.