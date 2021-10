VIDÉO - Dans un Liban en crise, des trésors archéologiques laissés à l'abandon

Selon l’Unesco, le Liban compte pourtant près de 250 sites archéologiques. Le directeur général, lui, gère au total une cinquantaine de temples, nichés dans des lieux très reculés, et parfois même non répertoriés.

Le lieu ne bénéficie d'aucune aide de l'État libanais, en faillite et englué dans une crise économique historique. Et ce, alors même que son budget de fonctionnement annuel est faible, à savoir pas plus de l'équivalent de 1000 ou 1500 euros selon Raffi Gergian, directeur régional des sites archéologiques de la plaine de la Bekaa. Mais faute de subvention, ses équipes sont obligées de "travailler manuellement", notamment pour désherber les allées.

La plaine de la Bekaa en particulier regorge des merveilles millénaires, et constitue l'une des concentrations les plus spectaculaires de la Méditerranée. Dans un hameau, au fond d’une cour intérieure, se détache par exemple un temple du IIe siècle avant Jésus-Christ, à l’architecture à la croisée des styles romain et byzantin et qui traverse ces dernières décennies sans aucune mesure de préservation.

Dans ce pays en banqueroute, même les sites les plus connus souffrent d'un manque de moyens. Parmi eux les ruines de Baalbek, symboles de l’apogée de l’architecture romaine impériale, classées au patrimoine mondial de l’Unesco, aux côtés de sites de Byblos, d’Anjar et de Tyre. Ces temples, appuyés sur des colonnes colossales surmontées de chapiteaux et de corniches finement sculptées, ont été bâtis pendant plus de 200 ans.