VIDÉO - "Heureux d'avoir la chance d'en finir" : à 104 ans, cet Australien se rend en Suisse pour se faire euthanasier

"J'aurais préféré terminer en Australie et je regrette vraiment que l'Australie soit en retard sur la Suisse" en matière de droit à mourir, a expliqué David Goodall à la presse ce mercredi 9 mai. Ce scientifique australien de 104 ans a en effet dû faire le voyage jusqu'en Europe pour mettre fin à ses jours, l'euthanasie n'étant pas autorisée dans son pays. L'homme ne souffre d'aucune maladie en phase terminale, mais juge que sa qualité de vie s'est détériorée et qu'il est temps de partir. "Je suis heureux d'avoir la chance demain d'en finir et j'apprécie l'aide de la profession médicale de ce pays pour rendre cela possible" a-t-il ajouté.





Selon la loi helvétique, toute personne en bonne santé mentale et qui a depuis un certain temps exprimé le souhait constant de mettre un terme à sa vie, peut demander ce qu'on appelle la mort volontaire assistée, ou MVA. Dans une mort assistée, la personne doit être physiquement capable d'assumer le dernier geste. David Goodall recevra une injection intraveineuse, et devra lui-même ouvrir la valve qui libère le produit.





Le centenaire, qui avait tenté en vain de se suicider au début de l'année, espère que la médiatisation de son cas poussera l'Australie et d'autres pays à revoir leur législation. "J'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a contribué à libérer les personnes âgées de la nécessité de poursuivre leur vie à tout prix", a déclaré David Goodall.